Несоевая просит не беспокоить ее за выдуманные статьи в «эмигрантских СМИ»

Выдумывавшая истории для статей журналистка Несоевая попросила ее не беспокоить

Татарстанская журналистка, писавшая под псевдонимом Асия Несоевая, попросила оставить в покое ее и ее семью. Ранее Несоевую обвинили в выдумывании фактов для своих материалов, на что она ответила, что «троллила эмигрантские СМИ», сообщает РИА Новости .

Журналистка заявила, что ей надоели вопросы «коллег» и «постоянные манипуляции с вашей стороны».

«Не беспокойте больше мою семью», — добавила автор.

СМИ из России, для которых писала Несоевая, начали удалять ее заметки со своих порталов. После обвинения в публикации фейков журналистка заявила, что занималась «троллингом» ряда изданий.

По словам журналистки, она писала статьи с выдуманными фактами для «СМИ определенной направленности, в которых негативно отражена жизнь в России», сообщало RTVI.

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин уже попросил правоохранителей проверить издания, которые публиковали статьи Асии Несоевой.