Нес голову в рюкзаке: обезглавивший жену в Подмосковье очнулся в больнице

В одной из подмосковных больниц пришел в сознание 39-летний Игорь Е., который подозревается в жестоком убийстве своей гражданской супруги. Мужчина провел четыре дня в реанимации после случившегося, пишет kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание отмечает, что в минувший четверг Игорь напал на 28-летнюю Анну, с которой они проживали в загородном доме в дачном поселке «Земляки». По предварительным данным, между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес своей сожительнице несколько ударов ножом, а затем отрезал ей голову. После этого он скрылся с места преступления, неся голову Анны в рюкзаке.

Спустя несколько часов Е. был задержан сотрудниками полиции — он бросился на машину у ворот соседнего коттеджного поселка «Медовое», получив при этом переломы и травму головы. С тех пор он находился в реанимации.

Как сообщили в правоохранительных органах, сегодня предполагаемый убийца пришел в сознание. Однако, по словам врачей, мужчина все еще дезориентирован и не может понять, где он находится. В связи с этим его пока не допрашивают.

Ранее стало известно, что подозреваемый длительное время состоял на учете у психиатра и неоднократно проходил лечение. Незадолго до трагедии у него начались приступы агрессии, но курс лечения он так и не завершил.