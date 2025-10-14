Нерентабельный беспорядок: почему в России животным переливают зараженную кровь

Ветеринарный врач заявил, что в России порядок получения, хранения и использования донорской крови для животных никак не закреплены законом, поэтому часто возникают ошибки: больному зверьку переливают зараженную кровь, он может умереть, сообщает kp.ru .

«Банки крови в России пытаются развивать, но они нерентабельны. Судите сами: кровь надо взять в стационаре в стерильных условиях, обычно под наркозом. Ее помещают в специальные пакеты с антикоагулянтом, чтобы замедлить свертывание, но даже так она долго не хранится. Далее эту кровь нужно правильно маркировать, проверить на инфекции-вирусы и хранить в надлежащих условиях. Это дорого», — сказал доктор.

Большие сложности вызывает и получение доступа к крови: у собак выделяют от четырех до тринадцати различных групп крови в зависимости от используемой классификации. При этом существует группа, обозначаемая как первая отрицательная, обладающая свойствами универсального донора.

У кошек же выделяют всего три основные группы крови. Кроме того, у них присутствует значительное количество неидентифицированных белков, которые способны вызывать несовместимость при переливании.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.