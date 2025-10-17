«Неравнодушные Z»: люди в Подмосковье помогают бойцам и животным Донбасса

Ивантеевка — небольшой городок в округе Пушкинский Московской области. И здесь образовалось идейное объединение неравнодушных людей, которые активно собирают помощь бойцам СВО и не забывают про братьев наших меньших, сообщает корреспондент РИАМО.

Руководителем и идейным вдохновителем сообщества стала Ольга Астраханцева. Идея создать организацию для помощи бойцам и населению Донбасса пришла после начала мобилизации — в октябре 2022 года. Сперва неравнодушные люди приносили продукты, соленья, они плели маскировочные сети и заливали блиндажные свечи.

Сегодня в Telegram-канале «Ивантеевка. Неравнодушные Z» более 2300 подписчиков. Вместе они приближают победу, собирают помощь для бойцов на передовой, в том числе и в Луганской Народной Республике. На сегодня у организации есть собственный штаб и плетельный цех.

Одним из направлений, которым занимается Астраханцева и ее команда, является сбор гуманитарной помощи для животных Донбасса. В прошлом руководитель сама была зооволонтером. На данный момент собрана очередная партия кормов, средств гигиены и ветоши для луганского приюта для бездомных животных «Помоги другу». В том числе помощь собирали воспитанники Образовательного центра №2 города Ивантеевки.

«Помощь, которая прибудет в Луганск со дня на день, далеко не первая от сообщества „Неравнодушные Z“. Мы всегда с радостью ждем их приезда, ведь собранные корма, медикаменты, консервы и ветошь помогают нашему приюту выживать», — рассказала директор АНО «Помощь животным „Помоги другу“» Галина Гагара.

Она поблагодарила волонтеров Ивантеевки за то, что они не забывают не только солдат, но и животных. Большая часть подопечных попадает в приют именно с передовой — их спасают бойцы с добрыми сердцами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона за добрые дела. Он напомнил, что в Подмосковье проходит акция, объединяющая неравнодушных людей. Она называется «Доброе дело».

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Хочу поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро», — заявил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.