Неравнодушные нижегородцы могут принять участие в акции «Елка желаний»

В преддверии Нового года «Движение первых» при поддержке Росмолодежи проводит традиционную Всероссийскую акцию «Елка желаний» (0+), сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное отделение «Движения первых» Нижегородской области.

Главная задача проекта — создать атмосферу праздника и подарить новогоднюю сказку детям, находящимся в непростых жизненных обстоятельствах. Любой желающий сможет совершить добрый поступок, отыскав тех, кто нуждается в поддержке и воплотив их новогодние мечты в реальность. В этом году предусмотрено три вида желаний: материальные, нематериальные, а также подарок-сюрприз.

Прием заявок для участия в акции продлится до 20 декабря 2025 года.

Подробная информация об условиях участия и возможность загадать желание доступны на официальном сайте.

В 2025 году «Елка желаний» не только продолжает добрую традицию, но и становится важной платформой для продвижения отечественных игр и игрушек, удостоенных награды в конкурсе «Родная игрушка». Тем, кто исполняет желания, и партнерам будут предложены подарки, отражающие российскую культуру и традиционные духовно-нравственные ценности.

Новый сезон несет в себе ряд нововведений. Например, отменено правило обязательного пропуска сезона для тех, кто уже участвовал — теперь можно загадывать желания каждый год. При этом организаторы по-прежнему уделяют особое внимание исполнению желаний тех, кто еще ни разу не был участником акции. Кроме того, изменился подход к семейным заявкам: теперь желания каждого ребенка из семейной заявки могут быть исполнены разными людьми.

В этом году также будет запущен чат-бот «Елка желаний» в мессенджере МАХ. Начиная с декабря, мессенджер станет дополнительным каналом для получения уведомлений и удобного взаимодействия между теми, кто мечтает, и теми, кто исполняет желания.

Помимо уже привычных форматов участия, в текущем году планируется расширение акции за счет дополнительных вариантов: «Праздник на стол» (обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей), «Хвостатый Новый год» (создание комфортных условий и обеспечение должного ухода за животными в приютах), «Внуки с подарками» (исполнение заветных желаний пожилых людей в период новогодних праздников).

«Елка желаний» будет проходить до 28 февраля 2026 года.

