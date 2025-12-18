Непрофильных студентов педвуза Москвы насильно гонят в другие университеты

Несколько тысяч учащихся Московского городского педагогического университета переводят в другие высшие учебные заведения. В МГПУ теперь планируют готовить исключительного педагогов, сообщает « Осторожно, новости ».

По словам учащихся на бакалавриате студентов, в учреждении в 2026 году собираются убрать все направления, не связанные с педагогикой. Речь идет о примерно половине специальностей.

Доучиться студенты якобы не смогут. Их планируют перевести в иные вузы.

Так, студентов направлений «Дизайн», «Реклама и связи с общественностью» и «Социология» могут отправить в РГГУ. По первоначальным направлениям успеют доучиться только те, кто уже находится на четвертом курсе.

В университете отметили, что количество профилей обучения уменьшают. Это делают для того, чтобы направить имеющиеся ресурсы на выпуск высококвалифицированных педагогов для школ в Москве. МГПУ собираются развивать как сильный специализированный педагогический вуз.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.