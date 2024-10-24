«Непристойное видео»: в Нижнем Новгороде проверили показанный в школе фильм

Пользователи соцсетей рассказали, что в школе № 126 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода школьникам показали документальный фильм со сценами 18+, который нижегородцы назвали непристойным видео с пропагандой противоправного поведения, сообщает pravda-nn.ru .

В МВД провели проверку, никаких нарушений прав школьников не выявлено, а в Департаменте образования объяснили, что документальный фильм рассказывает, как западная культура в негативном ключе влияет на российских артистов.

Выяснилось, что современные певцы, чьи имена не называются, приводились в качестве негативных примеров, а в качестве положительных — звезды советской эстрады — Леонид Утесов, Муслим Магомаев и Мария Мордасова.

Как пояснили в департаменте образования, фильм сравнивает высокоморальную советскую эстраду и то, что транслируется в средствах массовой информации сейчас. С педагогами школы проведено оперативное совещание.