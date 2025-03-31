Непогода все испортит: когда приступать к посадкам столичным дачникам?

Дачникам и садоводам не следует торопиться с посадкой цветов и растений, так как Московский регион ожидает как минимум неделя дождей и ощутимое похолодание Такие условия не принесут всходов и урожая, сообщила РИАМО главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Торопиться не нужно, хоть сейчас за окном мы видим теплую весеннюю погоду. Даже верхний слой почвы прогрелся, чтобы появились первоцветы, но долго так не будет. Уже к концу недели температура воздуха вернется к климатической норме», — предостерегает Позднякова.

Метеоролог уточнила, что в ночные часы ожидается температура около плюс 5 градусов и до 0, а днем она будет колебаться в значениях от плюс 5 до плюс 10 градусов. Она обратила внимание дачников и садоводов, что при таких условиях ожидать успешного посева не приходится.

Непогода задержится в столичном регионе на неделю, так прогнозируют синоптики. Кроме отрицательных температурных значений, в ночные часы в Москве и по области может выпасть снег. В этом случае даже тепличные условия не помогут добиться хорошего урожая от посевов. Холода погубят взросшие растения.