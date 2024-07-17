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Непогода обрушится на Подмосковье в ночь на 18 июля

Общество

Фото - © Медиасток.рф

По данным прогноза, в ночь на 18 июля, а также утром того же дня в Подмосковье ожидаются сильные дожди и грозы, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Гражданам порекомендовали быть внимательнее при нахождении на улице во время неблагоприятных погодных условий.

В случае ЧП можно обратиться по номеру 112.

Ранее в среду в Подмосковье и столице спрогнозировали жару. Температура воздуха поднялась до плюс 30 — плюс 32 градусов.