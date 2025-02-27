Неподходящие способы для развлечения: как понять, что домашняя собака заскучала

Владельцам собак следует обращать внимание на признаки скуки у четвероногих друзей, чтобы вовремя организовать досуг и избежать неприятных последствий. Предоставленная сама себе собака может найти неподходящие способы для развлечения — она может разрушить дом или начать непрерывно выть. Об этом сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Скука у собаки может выражаться в деструктивном поведении. Заскучавший питомец может начать грызть вашу мебель, сдирать обои, подкапывать под дверью, бесконтрольно лаять. Конечно, это не значит, что хозяин должен все время развлекать питомца. Важно давать собаке необходимую физическую и эмоциональную разрядку, а пока вас нет рядом, предлагать игры для самостоятельных развлечений», — пояснил Голубев.

Деструктивное поведение

Если собака скучает, а хозяин не нашел для нее занятие, она может начать демонстрировать нежелательное поведение. Скучающий питомец может грызть мебель, обдирать обои, таскать обувь, подкапывать под дверью и портить другое имущество. Важно понимать, что у собаки нет цели наказать игнорирующего ее хозяина, она просто пытается таким образом себя занять.

Гиперактивность

Недостаточная физическая нагрузка и отсутствие умственной стимуляции могут привести к гиперактивному поведению собаки. Питомец начинает чрезмерно бурно реагировать на окружающих людей и животных, неустанно ищет развлечения в домашней обстановке и рвется вперед во время выгула. Чтобы избежать накопления избыточной энергии, животному необходимы регулярные продолжительные прогулки и активные занятия.

Беспричинный лай

Заскучавшая собака может начать лаять и выть без причины. Она будет реагировать на любой бытовой шум громким лаем. При этом такое поведение не будет связано с внешними изменениями или плохим самочувствием.

Собака везде следует за хозяином

Когда собака скучает, она может требовать больше внимания. Такой питомец будет буквально следовать за своим хозяином по пятам. Своим поведением пес будет пытаться обратить на себя внимание владельца, чтобы тот поласкал его или поиграл.

Что делать, если собака заскучала

Когда собака грызет домашние вещи, причина часто кроется в недостатке внимания со стороны хозяина. Вместо того чтобы наказывать питомца, кинолог рекомендует пересмотреть режим физических нагрузок и досуга. Активные прогулки и занятия спортом помогут направить энергию собаки в правильное русло.

Голубев также советует разнообразить досуг питомца новыми игрушками. Особенно полезны развивающие игры, с которыми собака может заниматься самостоятельно. Помимо традиционных мячиков и веревок, приобретите головоломки и другие интеллектуальные игрушки. Можно подобрать спортивное направление или игры, которые придутся по душе вашему четвероногому другу — это поможет ему выплеснуть лишнюю энергию и избежать деструктивного поведения.

Еще одним способом помощи собаке может стать укрепление связи с ней. Совместные тренировки не только займут время питомца, но и положительно повлияют на взаимоотношения. Отличным вариантом для развития собаки станет, к примеру, освоение нюхательного коврика, пояснил Голубев.