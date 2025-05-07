«Непобедимые»: ветераны ВОВ рассказали о пути к Победе
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К 80-летнему юбилею Великой Победы издательский дом «Аргументы и факты» ( aif.ru ) представил цикл программ под названием «Непобедимые», являющийся частью масштабного образовательно-просветительского проекта «Мы победили!».
В рамках серии интервью герои и дети войны делятся воспоминаниями о трудном пути от начала боевых действий до долгожданной Победы. Они рассказывают об отчаянных попытках выжить в концлагерях и о дежурстве на крышах в блокадном Ленинграде. Они говорят о самом сокровенном и трепетном — о чем нелегко говорить.
«Из кожаных ремней готовили холодец. Еду мы искали везде, иногда даже ползали по полу, чтобы в щелях между половицами отыскать какую-нибудь крошку. Воду набирали в воронке, оставшейся от взрыва бомбы», — поделилась Галина Владимировна Панова, пережившая блокаду Ленинграда.
Воспоминания ветеранов, полные глубоких эмоций, переносят слушателей в те суровые военные годы. Но все они единогласно утверждают, что сломить их было нереально. Сегодня они посещают школы, делясь своими историями и стремясь донести до молодого поколения истинные знания о войне. Они являются живыми свидетелями героического прошлого России. Их рассказы — это неоценимый вклад в сохранение памяти о великом подвиге.