«Неожиданно»: друг детства командира ВСУ шокирован его участием в атаке на Курск
Живущий в РФ друг детства фигуранта командира ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий отметил, что для него стала неожиданностью информация об участии бойца в атаке на Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости.
«То, что сейчас происходит (в регионе и участие в напашении Ишкулова — ред.), для меня самого неожиданно», — поделился собеседник.
Он высказал недоумение решением пойти на Курскую область.
«Мы к России в своем детстве, когда жили и учились в Скадовске, относились как к старшему брату», — уточнил мужчина.
6 августа украинская армия атаковала приграничные районы Курской области. При этом десантно-штурмовая бригада ВСУ Ишкулова является одним из формирований, которое вторглось на территорию страны.
СК возбудил уголовное дело в отношении полковника Эмиля Ишкулова и командира 22-й отдельной мехбригады Владимира Пипко, которых подозревают в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство.