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«Неожиданно»: друг детства командира ВСУ шокирован его участием в атаке на Курск

Живущий в РФ друг детства фигуранта командира ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий отметил, что для него стала неожиданностью информация об участии бойца в атаке на Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости .

«То, что сейчас происходит (в регионе и участие в напашении Ишкулова — ред.), для меня самого неожиданно», — поделился собеседник.

Он высказал недоумение решением пойти на Курскую область.

«Мы к России в своем детстве, когда жили и учились в Скадовске, относились как к старшему брату», — уточнил мужчина.

6 августа украинская армия атаковала приграничные районы Курской области. При этом десантно-штурмовая бригада ВСУ Ишкулова является одним из формирований, которое вторглось на территорию страны.

СК возбудил уголовное дело в отношении полковника Эмиля Ишкулова и командира 22-й отдельной мехбригады Владимира Пипко, которых подозревают в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство.