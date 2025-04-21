Необычный огненный шар заметили в небе над Дубаем

Российские туристы заметили похожий на НЛО огненный шар в небе над Дубаем, сообщает SHOT .

По словам туристов, они отдыхали в дубайском отеле и во время ужина увидели огненный шар, который исчез через полминуты.

«В небе увидели яркий свет, как будто падает звезда. След был долгим, около 30–40 секунд. А затем он резко пропал», — рассказал один из очевидцев.

В этот вечер о каких-либо происшествиях и взрывах в ОАЭ не сообщалось. По одной из версий, это мог быть сгорающий в земной атмосфере метеор.

Ранее в южной части Африки был найден механизм, происхождение которого остается загадкой. Инцидент произошел еще в 1989 году, когда местные жители обнаружили в земле предмет, похожий на летательный аппарат.