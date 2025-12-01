Необычный бизнес: в США порномодель начала торговать бутылками со своими слезами

Американская модель для взрослых Лиз Ривер запустила необычный бизнес. Она начала продавать бутылки с собственными слезами, сообщает Infox со ссылкой на Need To Know.

44-летняя порномодель объявила о старте продаж бутылок со своими слезами накануне рождественских праздников. Она уже 23 года занимается публикацией откровенного контента в интернете. Лиз призналась, что в приближающийся праздничный период она стремится увеличить свой доход.

«Я всегда была очень эмоциональной и никогда не прятала свои слезы», — отметила она.

Лиз рассказала о случае, когда она опубликовала в соцсетях пост о своей способности заплакать по заказу. Один из подписчиков написал ей и заплатил за создание 20-минутного ролика, где она, одетая в повседневную одежду, просто плакала.

Стоимость одной бутылки составляет 500 фунтов стерлингов (около 52 тысяч рублей). Полученные средства она планирует направить на приобретение подарков для своих четверых детей. Продажа своих слез даст ей возможность собрать вместе семью из разных частей Америки и купить живую елку вместо искусственной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.