Необычное июньское полнолуние: кузбассовцы восхитились Клубничной Луной

Кузбассовцы провели эту ночь без сна — жители региона активно делились в социальных сетях множеством красивых фотографий июньского полнолуния. Уникальность этого года заключается в появлении в небе над Кузбассом нежно-розовой Клубничной Луны, сообщает Сiбдепо .

Фото - © Фото: Сiбдепо

Специфическое положение Луны в середине июня придает ей легкий розовый оттенок на восходе. Клубничная Луна наблюдается во время полнолуний, совпадающих с периодом летнего солнцестояния. В 2025 году Луна достигла самой низкой точки над горизонтом за последние 18 лет, что создает визуальный эффект увеличения при восходе — спутник Земли кажется больше и ярче, чем обычно.

Интересно, что июньское полнолуние получило название «клубничное» не только из-за своего цвета. В культуре индейцев каждое полнолуние получает название, связанное с определенным природным циклом. В июне они отмечали сезон сбора клубники, поэтому полнолуние в этот период стали называть «клубничным».

Стоит отметить, что это не первый случай, когда захватывающее природное явление привлекает внимание кузбассовцев. Например, осенью 2024 года жители региона буквально подражали самураям средневековой Японии, воспроизводя древнюю традицию «цукими» — обряд любования полной осенней луной. Эта изысканная традиция, зародившаяся в первые века нашей эры, изначально была развлечением для аристократов, которые сочиняли стихи, играли музыку и танцевали в честь Луны.

Действительно, было чем восхищаться: осенью 2024 года произошло несколько суперлуний подряд, и ясная осенняя полная Луна казалась огромной из-за сближения с Землей. В августе кузбассовцы наблюдали Осетровую Луну, в сентябре — Урожайную Суперлуну. В октябре жители региона восхищались Охотничьей Луной, а в ноябре — Бобриной Луной.