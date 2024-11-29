Активисты из Можайска выступили с концертом перед участниками СВО

Лучший певческий коллектив округа — народный ансамбль песни «Калинка» — выступил перед бойцами специальной военной операции, проходящими лечение в госпитале Краснознаменска. Об этом сообщила пресс-служба Можайского администрации городского округа.

К поездке к нашим героям ее участники готовились заранее. В можайских образовательных учреждениях был брошен клич о сборе гуманитарной помощи по списку, предоставленному медиками. Все то, что семьи наших школьников и воспитанников детских садов от доброго сердца закупили в аптеках, не уместилось в грузовой «Газели».

Активное участие в подготовке к встрече творческого коллектива с ранеными бойцами приняли мамы погибших бойцов. В день поездки в автобус с артистами были загружены двести свежеиспеченных пирогов и конфеты. Женщины, потерявшие в битве с врагом своих сыновей, передали проходящим лечение в госпитале самые искренние пожелания выздоровления и обещали молиться о них.

Можайские школьники передали бойцам письма поддержки и своими руками сделанные обереги — Ангелов Победы. Каждому пришедшему на концерт бойцу эти подарки вручались персонально. Многие просили дать им письма и талисманы, чтобы передать им соседям по палатам, которые пока не могут передвигаться самостоятельно. Никто не остался без горячего привета из Можайска.

Концерт русской песни прошел на одном дыхании. Даже те бойцы, которые пришли в клуб в минорном настроении, начали улыбаться и подпевать золотым голосам можайской земли. Многие снимали концерт на видео и сразу пересылали его своим близким.

Концертная программа шла более часа, но находящиеся в госпитале бойцы долго не отпускали своих гостей. Сначала попросили спеть казачью песню «На горе стоял казак». Эта песня есть в репертуаре ансамбля, и его солисты исполнили ее вместе с бойцами, поднявшимися на сцену. Затем начался диалог о том, чем славен город Можайск. Ребята пообещали, что наступит Победа, и они обязательно посетят Священный Город Русских и славное Бородинское поле.

За организацию концерта и доставку гуманитарной помощи Главе Можайского городского округа Денису Мордвинцеву и руководителю Ансамбля песни «Калинка» были вручены Благодарственные письма начальника госпиталя.

Уезжали можайские гости под аплодисменты бойцов и медицинских работников госпиталя и просьбы приехать еще.

Значимое мероприятие было организовано Государственным фондом «Защитники Отечества» при поддержке администрации Можайского городского округа.

убернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.