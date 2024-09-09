Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 13:59

Ненужные детские игрушки можно сдать в пункты по приему вторсырья «Мегабак»

Многим знакома ситуация, когда ребенок вырос и любимые игрушки становятся неинтересны, а выбросить плюшевых медведей и кукол не поднимается рука. В этой ситуации на помощь приходят пункты по приему вторсырья «Мегабак». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В среднем на одной площадке в месяц накапливается порядка 5 кг разных игрушек. В августе на территории Подмосковья общий вес сбора достиг 70 кг.

Так, недавно в Истре пункт приема вторсырья пополнился пушистыми розовыми зайцами.

Важно, что в целях безопасности принимают только чистые игрушки, которые после предварительной обработки выставляют на полки для посетителей.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отмечает, что ознакомиться с адресами пунктами приема можно на сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.