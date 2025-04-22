Немецкие туристы устроили «свинарник» в Калининградской области

В Калининградской области на границе с Польшей появилась несанкционированная свалка. Есть основания полагать, что причиной этого стали немецкие туристы, сообщает Бриф24 .

Сразу после Пасхи пограничный пункт в Калининградской области столкнулся с массовым наплывом граждан Германии. После них остались различные отходы, включая упаковки, стеклянные бутылки и прочий мусор. Стихийная свалка образовалась неподалеку от разделительной полосы.

В ожидании пересечения границы туристы проводили несколько часов. Если мусорные контейнеры оказывались переполнены, иностранцы без колебаний выбрасывали отходы прямо на асфальт, несмотря на обязанность забрать бумагу и пластик с собой.

Фотографии «свинарника» были размещены в Telegram-канале «Граница Калининград Польша Литва Россия Таможня». Пользователи выразили негодование по поводу подобного поведения туристов, оставивших после себя беспорядок на российской территории. Подчеркивается, что те же самые туристы не оставляли отходы, ожидая проезда через пропускной пункт по десять часов на территории Польши.