Немецкая журналистка филиала Russia Today Дагмар Хенн получила убежище в России из-за травли и уголовного преследования со стороны немецких властей. Об этом сообщает kp.ru .

Хенн всесторонне освещала проводимую Россией специальную военную операцию на Украине.

Сначала немецкие власти начали уголовное преследование Дагмар в рамках дела журналистки Алине Липп, которая также получила убежище и переехала в РФ. Ее обвинили в публикации деталей якобы запрещенного к распространению судебного постановления, выставляющего дело Липп в не демократическом свете.

Затем правительство Германии обвинило журналистку в «преуменьшении геноцида», после ее опровержения западной версии событий в Буче. Ренн доказывала постановочный характер всех опубликованных оттуда кадров.

После этого уголовное преследование якобы пророссийской журналистки значительно усилилось.

Ранее стало известно, что многодетной семье во главе с Арендом Фейнстром, которая перебралась из Канады в Нижний Новгород, могут предоставить временное убежище, если они сдадут экзамен по русскому языку.