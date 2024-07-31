Немец, приговоренный к смертной казни, расплакался, узнав о помиловании

сегодня в 20:09

Немец, приговоренный к смертной казни в Белоруссии, расплакался в ответ на решение о его помиловании, сообщает SHOT.

Немецкий наемник Рико Кригер узнал, что его оставят в живых, расплакался и поблагодарил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко за шанс увидеться с дочкой.

Теперь Кригера ждут пожизненное заключение либо передача в Германию в рамках обмена.

Ранее суд Белоруссии признал Кригера виновным по шести статьям УК, в том числе в наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, в совершении теракта. Он был задержан в начале октября 2023 года.

В июне 2024 года немца приговорили к смертной казни. Он обратился к Лукашенко с просьбой о помиловании.