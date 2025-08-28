Неликвидную древесину начали убирать рядом со Старой Купавной в Богородском округе

На территории рядом со Старой Купавной в Богородском округе в ближайшее время будут проведены работы по уборке неликвидной древесины. А именно на территории Кудиновского участкового лесничества Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» уже начались работы по отводу лесного участка на площади 14 га. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

После необходимых подготовительных мероприятий на данном лесном участке планируется проведение уборки неликвидной древесины.

«Погибшие, гнилые деревья и их сучья будут сложены в поленницы для дальнейшего естественного перегнивания», — пояснил старший участковый лесничий Кудиновского участкового лесничества Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Владимир Краснов.

Работы регулярно проводятся по итогам специальных лесопатологических обследований, которые выявляют участки, нуждающиеся в уходе.

Такие санитарно-оздоровительные мероприятия снижают риск распространения вредителей и болезней, помогают поддерживать экологическое равновесие в лесах. Также данные меры направлены на улучшение экологического состояния лесов и снижение пожарной опасности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.