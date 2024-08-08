Нелегальный водопользователь в Богородском округе получил предостережение

На основании поступивших в министерство экологии и природопользования Подмосковья обращений о возможном несанкционированном сбросе сточных вод в реку Торфяновку в селе Кудиново Богородского округа. Специалистом ведомства было проведено надзорное мероприятие по выявлению источника негативного воздействия на окружающую среду. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«При проведении обследования инспектором эконадзора было установлено, что вблизи предполагаемой точки сброса неочищенных сточных вод в реку расположен земельный участок, на котором ведет свою деятельность предприятие ООО «МПК АПХ «КУДИНОВО», подлежащее региональному контролю II категории негативного воздействия на окружающую среду», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он также добавил, что при визуальном обследовании было установлено, что вода в водном объекте в районе расположения земельного участка мутная, имеет серый цвет, с характерным запахом неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод, на поверхности присутствуют «шапки» жировых отложений.

«При этом на момент осмотра сброс сточных вод с территории предприятия не установлен. Вместе с тем, на почве, возле забора ООО «МПК АПХ «КУДИНОВО», с южной стороны, присутствовал белесый налет», — уточнил министр.

Недавно Минэкологии объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований потребительскому дачному кооперативу «Металлург», расположенному в городском округе Балашиха. Сточные воды от коттеджей сбрасывались в дренажную канаву, тем самым загрязняя окружающую среду. Министерство потребовало нормализовать систему водоотведения в кооперативе.

«Ведомством объявлено предостережение предприятию и рекомендовано в ближайшее время принять меры по недопущению сброса хозяйственно-бытовых сточных вод в водный объект без предварительной очистки и в отсутствии решения о предоставлении водного объекта в пользование», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.