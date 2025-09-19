Выбирая провайдера, размещающего волоконно-оптические линии связи на инфраструктуре незаконно — без договора с электросетевой компанией — можно получить не только нелегальное подключение, но и заведомо невыгодный сервис. Почему такие провайдеры не развивают инфраструктуру? Ответ прост: их бизнес-модель построена на быстрых деньгах, а не на долгосрочных инвестициях. В любой момент подобное подключение могут отключить, следовательно, зачем вкладываться в то, что тебе не принадлежит?

Их сети напоминают лоскутное одеяло: где-то интернет есть, а буквально в соседнем доме его нет. Оборудование не обновляется, а зоны охвата существуют точечно. Вы платите за услугу, качество которой неуклонно деградирует: сигнал слабеет, аварии происходят чаще.

Это не просто вопрос законности — это вопрос вашей ежедневной цифровой безопасности. Отсутствие обновлений оборудования связи означает и полное безразличие к защите данных. А прозрачности в тарифах ждать и вовсе не приходится: сегодня одна цена, завтра — другая, и никто не объяснит, почему.

Выбор такого оператора имеет последствия для всех. Нелегалы подрывают доверие к рынку, лишая бюджет средств на развитие цифровой инфраструктуры региона. Честные компании, работающие законно и вкладывающие в современные сети, оказываются в заведомо проигрышных условиях.

Именно поэтому «Россети Московский регион» настоятельно рекомендуют при подключении интернета требовать договор с электросетевой компанией на размещение волоконно-оптических линий связи. Это не формальность — это ваша гарантия стабильности и безопасности.

В конечном счете вопрос не в сиюминутной экономии, а в выборе между цифровым прорывом и технологическим забвением. Выбирая легального оператора, вы инвестируете в цифровое будущее — свое и всего региона.