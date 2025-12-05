Некоторые россияне теперь могут войти на «Госуслуги» только через MAX

Ряд пользователей рассказал, что теперь могут войти на портал «Госуслуги» только через мессенджер MAX. Им предлагают подключить сервис для получения кода подтверждения, сообщает РИА Новости .

При входе на «Госуслуги» россияне получают предложение подключиться к отечественному мессенджеру. При этом пропустить его нельзя.

«Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер MAX. Подключите MAX, чтобы получать коды подтверждения в чат мессенджера», — говорится в сообщении.

VK запустил отечественный мессенджер в марте этого года. В MAX можно общаться перепиской, совершать аудио- и видеозвонки, а также отправлять голосовые сообщения и файлы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.