Некоторые полицейские будут отмечать профессиональный праздник 17 ноября

Каждый год 17 ноября в РФ празднуют День участковых уполномоченных полиции. До 1 марта 2011 года он назывался «День участковых уполномоченных милиции». Появился праздник 6 сентября 2002 года.

Дату выбрали не случайно. 17 ноября 1923 года Народный комиссариат внутренних дел РСФСР создал «Инструкцию участковому надзирателю». С этого момента в СССР появился институт участковых.

Участковые защищают права людей, которые живут на конкретном административном участке. Также они следят за правопорядком на этой территории.

Подобные сотрудники являются связующим звеном между россиянами и правоохранительными органами. В МВД РФ проходят службу около 50 тыс. участковых. Каждый год они раскрывают каждое второе преступление в области общественной безопасности, а также четверть преступлений по криминальным делам.

Еще участковые следят за около четырьмя млн людей, находящимися на учете у органов внутренних дел.

