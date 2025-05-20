Некомпетентность, форс-мажор: что мешает человеку принимать правильное решение

Сказать, какие именно решения в жизни человека правильные, достаточно сложно. У каждого в жизни были моменты, когда он принимал решение, оно казалось правильным, но спустя время приходило понимание, что оно было неверным, сообщил РИАМО психолог, кандидат педагогических наук, доцент, директор Интернационального института практической психологии, соавтор учебников по психологии Павел Решетов.

Он уточнил, что принимать решение человеку может мешать несколько факторов. Например, низкий уровень компетенции в возникшем вопросе. И, как следствие, ограниченность выбора вариантов решения. Этот фактор зависит от знаний, кругозора и опыта.

«Обратная сторона указанной выше проблемы — перегруз информацией. Как следствие возникновения феномена „парадокс выбора“, чем больше вариантов решения, тем сложнее выбор», — добавил Решетов.

По его словам, повлиять на решение может форс-мажор — нехватка времени не позволяет провести анализ ситуации и оценить ее объективно. Кроме того, мешают и установки, привычки думать определенным образом и принимать привычные решения без учета объективных или новых обстоятельств.

«Перфекционизм и страх ошибки приводят к тому, что решение просто не принимается. Хотя внутренние причины несколько разные. В первом случае из-за стремления к идеалу, во втором — из-за боязни совершить неправильный выбор», — сказал психолог.

Как отметил специалист, неуверенность в себе тоже затрудняет выбор. Неуверенный человек может даже не понимать собственные потребности и что для него важно. А сделать правильный выбор для него большая проблема, страх ошибки тут стоит рядом.

«Получается, что правильное решение — это такое решение, которое опирается на имеющуюся у нас информацию, наше эмоциональное состояние, и наше отношение к решаемому вопросу», — заключил Решетов.