Нейросети и технологии для людей: проекты и перспективы представили на ПМЭФ

Обсуждение коснулось технологических обновлений в медицине, благотворительности, медиа и общественной жизни.

«Человек ждет конкретной поддержки. Появляются технологии, с помощью которых мы можем ему помочь, но помимо этого, также важны доверие, эмпатия. НКО, институты и механизмы, которые выстраивают государство и бизнес, пытаются эти потребности прогнозировать: по-настоящему важно построить коммуникацию с человеком так, чтобы он получил понятный и доступный маршрут помощи», — отметил модератор сессии, исполнительный директор «Фонда президентских грантов» Антон Долгов.

О системе обратной связи «Инцидент Менеджмент», которая позволяет в открытых источниках собирать обращения граждан о личных или общественных проблемах, идентифицировать их по функциональной и территориальной принадлежности, доставлять в орган власти и запускать цепочку решений, рассказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа»Юлия Аблец.

«Сегодня платформа обратной связи позволяет за несколько часов решать насущные проблемы граждан. Мы собираем более 500 тыс обращений в месяц. Ключевой фактор — не просто увидеть эти обращения, но и обеспечить решаемость вопросов. Не менее важно, что благодаря системе мы собираем большие данные, которые позволяют выявлять системные проблемы и готовить на их основе управленческие решения, которые системно решат вопрос. И мы сегодня реализуем в пилотном режиме в исторических регионах проект „Карта проектов“. С использованием нейросетей мы обрабатываем информацию, которую собираем, выявляем наиболее резонансные вопросы и предлагаем решения. Например, в ЛНР таким образом был решен вопрос с закрытием мостов на ремонт. Рассчитываем, что в ближайшее время этот проект будет масштабирован на всю страну, и мы сможем ускорять решение социального запроса и даже действовать превентивно. При этом важно помнить, что все цифровые решения могут работать хорошо, только вкупе с формированием новой культуры, стандартов коммуникации и работы в медиа, что мы делаем в рамках проекта „Мастерская новых медиа“, — отметила она.

Юлия Аблец также рассказала о блоке работы с обратной связью от вернувшихся из зоны СВО и их близкими, как приоритетном на сегодняшний момент, и проанонсировала выход бесплатного онлайн-курса на платформе «Диалог Эксперт» для обучения сотрудников социальных служб и фондов и других структур выстраиванию правильной коммуникациис вернувшимися из зоны СВО бойцами и их семьями.