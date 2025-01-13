Нейросеть выявила порядка 100 случаев незаконной парковки в Подмосковье

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:15

Ежегодно в период новогодних праздников на территории Московской области увеличивается количество автомобилей на дорогах и во дворах, а следовательно и число отходов на контейнерных площадках, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

С целью обеспечения мусоровывозящей техникой их своевременной и бесперебойной транспортировки в регионе ведется работа по выявлению и пресечению незаконной парковки автомобилей во дворах.

За период новогодних каникул неравнодушные граждане — пользователи сервиса «Народный инспектор» зафиксировали 68 случаев парковки у контейнерных площадок.

Все материалы нарушений поступили в министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Нарушители получат штраф в размере 5 000 рублей.

Выявлять случаи неправильной парковки также помогали камеры с искусственным интеллектом системы «Безопасный регион». За время праздников ими был зафиксирован еще 21 факт размещения транспортных средств у контейнерных площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.