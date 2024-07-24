Нейросеть следит за питанием в 133 соцучреждениях Подмосковья

Искусственный интеллект контролирует организацию питания в семейных и реабилитационных центрах, «Добрых домах» и других социальных учреждениях Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«ИИ-технологии автоматизируют процесс контроля, что позволяет сократить трудозатраты на ручную проверку. Например, нейросеть одновременно следит за питанием в 133 соцучреждениях Подмосковья. Она умеет распознавать 125 видов блюд с точностью 96% и сразу замечает, если что-то не соответствует утвержденному меню. Благодаря искусственному интеллекту за десять месяцев была устранена 1 тыс. нарушений», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Чтобы контролировать питание в социальных учреждениях, искусственный интеллект использует данные мобильного приложения «Проверки Подмосковья».

Каждый день ответственный сотрудник учреждения фотографирует подносы с едой в разное время приема пищи и загружает фото в приложение. Нейросеть анализирует снимки и находит недочеты. Модератор проверяет их. Если нарушения подтверждаются, то ставится задача на их устранение.

Также с помощью искусственного интеллекта на территории социальных учреждений Московской области контролируется порядок и чистота.

На портале «Цифровое Подмосковье» представлены все региональные ИИ-проекты и успешные практики применения умных технологий в других субъектах России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.