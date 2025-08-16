сегодня в 12:49

Нейросеть Google Gemini опять отключилась в России

Нейросеть Gemini от компании Google опять отключилась в РФ. Доступ к ней появился вечером 15 августа, но затем снова исчез, сообщает « Коммерсант ».

Доступ к чат-боту сохранялся на протяжении нескольких часов. Сайт и программу получалось загрузить с профилей Google, зарегистрированных в России.

Американская компания официально покинула Россию в 2022 году. Ее юрлицо в РФ перестало функционировать в 2023 году.

Чат-бот Gemini появился в начале декабря 2023 года. Изначально нейросеть называлась Bard.