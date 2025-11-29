Нейросеть ГигаЧат поможет космонавтам на борту МКС

«Запуск ГигаЧата на МКС — это начало большого пути по интеграции искусственного интеллекта в работу в космосе. Совместный эксперимент Сбера и Роскосмоса — первый в истории космонавтики, и мы с нетерпением ждем его результатов. Космос — это всегда лучшая проверка надежности технологий. Поэтому вместе с Центром подготовки космонавтов и будущим экипажем создали уникальный программно-аппаратный комплекс, адаптированный к непростым условиям работы на орбите. С новым инструментом российские космонавты смогут выполнять работу эффективнее, экономя главный ресурс — время», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Нейросеть приняла участие в первом в истории российской космонавтики эксперименте по интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в работу космонавтов на орбите. Экипаж корабля — космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уилльямс.

Космонавты Роскосмоса будут использовать специальный программный комплекс на основе ГигаЧата для ведения служебных и личных дневников. Ранее они фиксировали результаты исследований и наблюдений с помощью голосовых и текстовых заметок. Записи приходилось расшифровывать на Земле, что требовало значительных временных затрат и серьезной вовлеченности в рутинные задачи. Новый ИИ-комплекс с ГигаЧатом автоматически преобразовывает голосовые заметки в текст и дает инструменты для его дальнейшей обработки. Космонавты смогут сразу выделять ключевые тезисы, делать резюме, корректировать стиль изложения, быстро готовить отчеты прямо на станции.

Разрабатывая решение, специалисты Сбера и группы компаний ЦРТ тесно сотрудничали с экспертами Центра подготовки космонавтов (входит в «Роскосмос») и самим экипажем МКС-74, чтобы учесть все нюансы: от постоянного фонового шума на уровне 60–80 дБ до потенциальных радиационных помех. Особое внимание уделили синхронизации искусственного интеллекта со словарем терминов и аббревиатур, которые применяют космонавты, что должно обеспечить высокую четкость распознавания речи даже при использовании специализированной лексики.

Технически решение состоит из двух частей: сервера, который обрабатывает запросы, и планшета с удобным интерфейсом. Взаимодействие между ними происходит по уже развернутой на борту МКС сети Wi-Fi, что делает интеграцию технологии простой и безопасной.

«Сегодняшнее событие — это только начало нашей совместной работы. Мы ставим задачу создания ИИ-платформы в интересах космической деятельности, включая наземный и орбитальный сегменты. Использование инструментов искусственного интеллекта на орбите позволит повысить точность снимков дистанционного зондирования Земли, управлять спутниковой группировкой и проводить научные эксперименты. Кроме того, в планах — создание автономного ассистента космонавта на базе ГигаЧат для помощи в длительных миссиях и в сложных условиях невесомости и радиации. Это позволит разгрузить экипаж и повысить эффективность его работы», — пояснил генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов.