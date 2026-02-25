Нейропсихолог объяснила причины агрессии в игре The Sims

Психолог Пуля: убийство в The Sims нормально, если не заменяет реальную жизнь

Нейропсихолог «СМ-Клиника» Светлана Пуля рассказала, в каких случаях «жестокие» сценарии в The Sims являются нормой, а когда требуют внимания, сообщает Газета.ru .

Многие игроки The Sims хотя бы раз «экспериментировали» с персонажами — убирали лестницу из бассейна или запирали героев в комнате. По словам Светланы Пули, в большинстве случаев это нормальная часть игрового процесса.

Врач пояснила, что игра дает ощущение полного контроля и быстрых достижений, которых часто не хватает в реальности.

«The Sims дает то, чего часто не хватает в реальности, — ощущение полного контроля», — рассказала Пуля.

Быстрое достижение целей активирует систему вознаграждения и компенсирует дефицит успеха.

Песочницы также позволяют безопасно проживать агрессию и страхи. «Жестокие» сценарии могут выполнять функцию эмоциональной разрядки и исследования границ. Проигрывание пожара, смерти или развода помогает снизить тревогу перед реальными угрозами.

Повод насторожиться появляется, если разрушение становится единственным сценарием. Тревожным сигналом врач назвала навязчивое воспроизведение насилия над реальными людьми и мысли о вреде вне игры, а также эмоциональную зависимость, когда виртуальная жизнь вытесняет реальную.

Особого внимания требуют сюжеты самоповреждения, совпадающие с личными мыслями. В остальных случаях хаотичные истории с женитьбами и «воскрешениями» могут быть проявлением творческого мышления, подчеркнула специалист.

