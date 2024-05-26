Неизвестные животные могут обитать в «Небесный ямах» Китая

«Небесные ямы» в Китае — одни из самых больших углублений в почве в мире. Ученые считают, что в этих пещерах могут обитать виды живых организмов, о которых до сих пор не знает наука, сообщает «Вокруг света» .

На юго-западе Китая располагается настоящий дом для карстовых ландшафтов, известняковых образований, которые склонны к распаду. На протяжении сотен тысяч лет дождевая вода, которая стекает по грунту, проникла в коренную породу и постепенно эродировала известняк.

Реки расширяют трещины, которые находятся в туннелях и пещерах. Они больше не могли сдерживать каменный потолок.

«Небесные ямы» называют одним из самых больших углублений в почве в мире. Сяочжай Тянькэн, которая находится в округе Фэнцзе на юге центральной части Китая, — самая глубокая воронка на Земле. Чтобы углубление могло называться ямой, его воронка должна достигать не менее 100 м в глубину и ширину.

В Китае находятся около 200 ям, которые, в подавляющем большинстве случаев, расположены на территории от провинции Шэньси до региона Гуанси Чжуан на юго-западе.

Несмотря на свои впечатляющие размеры, китайские ямы довольно трудно обнаружить среди высоких гор и пышных лесов.

На знаменитые «Небесную ямы» приезжают посмотреть не только местные жители и жители Китая. Достопримечательность особенно популярна среди туристов, которые обязательно посещают это красивейшее место.

Громадные размеры природного объекта, его впечатляющая красота и окружающие пейзажи сразу дают понять, почему карстовую воронку назвали именно «Небесной ямой».