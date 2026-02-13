Неизвестные выбросили шестимесячного енота в Подмосковье. К счастью, одомашненный малыш был спасен, сообщает MSK1.RU .

Инцидент произошел в Клину. Енот сам пришел к людям, забравшись в один из жилых домов. Истощенное и раненное животное начало рыться в мусоре.

Енота передали в центр спасения животных «Земля прайда». У малыша порвана мордочка, множественные укусы по всему телу, предположительно, от собак или других животных.

В настоящее время енот находится под наблюдением специалистов. После карантина он переедет в большой вольер к таким же спасенным енотам.

