Неизвестные растоптали венки у памятника Советскому солдату в Норвегии

сегодня в 23:06

В норвежском городе Киркенес произошел акт вандализма в отношении памятника Советскому солдату-освободителю, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Неизвестные лица осквернили мемориал, разбросав и растоптав цветы и венки, которые были возложены 25 октября в ходе торжественной церемонии с участием российских и норвежских официальных лиц, соотечественников и местных жителей.

Мероприятие было приурочено к 81-й годовщине освобождения Восточного Финмарка частями Красной Армии в октябре 1944 года.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК во взаимодействии с Министерством иностранных дел России установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям виновных.

Ранее вандалы уже оскверняли этот памятник.