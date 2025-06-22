Неизвестные человечеству радиосигналы поймал детектор в Антарктиде

Запущенный NASA детектор ANITA поймал в Антарктиде неизвестные человечеству радиосигналы, которые не согласуются со стандартной моделью физики частиц, сообщает Baza .

Детектор, который было запущен на воздушных шарах над Антарктидой, предназначен для обнаружения радиоволн, возникающих в результате взаимодействия космических частиц с высокой энергией, таких как нейтрино, с антарктическим льдом.

Аномальные сигналы поступили из-под льда под углом 30 градусов ниже горизонта. Они преодолели тысячи километров земной коры, что должно было их поглотить, даже если бы это были нейтрино.

При этом мощный сигнал не зафиксировали другие станции. Сравнение с данными других детекторов показало его уникальность для ANITA. В журнале Physical Review Letters исследователи назвали сигнал аномальным и труднообъяснимым.

Ученые предполагают: сигналы могут быть связаны с новой частицей, темной материей или неизвестным явлением. Пока нет прямых доказательств неисправности детектора, но такая возможность не исключена.

В настоящее время исследователи Пенсильванского университета разрабатывают новейший детектор PUEO для исследования Антарктиды. Он отличается повышенной чувствительностью и может обнаружить новые аномальные сигналы.