Нефтяники стали лауреатами высшей награды правительства РФ

«Премия правительства Российской Федерации в области качества отмечает выдающиеся достижения организаций в улучшении производственных процессов, оптимизации труда и внедрении самых высоких стандартов. Для лауреатов это предмет гордости, признание заслуг на самом высоком уровне», — отметил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Эксперты отметили высокий уровень контроля за качественными и количественными показателями топлива на всех этапах его доставки — от нефтеперерабатывающих заводов до конечных потребителей. Решение о присуждении премии правительства РФ в области качества за 2024 год было утверждено председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Лауреаты премии — это те, кто прошел тщательный аудит экспертов Роскачества лучше остальных компаний. Те, кто сделал качество не просто приоритетом, а частью своей культуры, формируя новый стандарт ответственности и профессионализма для российских организаций», — пояснил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Компания «Газпромнефть — региональные продажи» занимается поставками топлива для различных категорий клиентов, включая автозаправочные станции, сельскохозяйственные предприятия, транспортные компании, промышленные организации и муниципальные структуры. Для доставки бензина и дизельного топлива используется собственная сеть современных терминалов и парк бензовозов. Контроль качества продукции осуществляется с применением лабораторных комплексов и цифровой платформы «Нефтеконтроль — Газпром нефть».

«Благодаря современному оборудованию и новейшим цифровым решениям мы выстроили комплексную эффективную систему топливообеспечения российских регионов, которая гарантирует качество нашей продукции и услуг. При этом ключевую роль в ежедневной работе предприятия играет высококвалифицированная команда: специалисты по работе с клиентами и топливной логистике. Именно они быстро реагируют на пожелания потребителей и развивают клиентский сервис», — подчеркнул генеральный директор предприятия «Газпромнефть — региональные продажи» Валерий Ледовских.

Премия правительства РФ в области качества вручается ежегодно российским компаниям и организациям, демонстрирующим высокие стандарты в построении устойчивой бизнес-модели. Награда присуждается по итогам аудита внутренних процессов и деятельности компании. В ходе оценки эксперты рассматривают систему управления качеством, условия труда, программы развития персонала, а также подходы к улучшению сервиса в соответствии с критериями конкурса.