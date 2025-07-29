Недорогой микроэлемент может произвести переворот в сельском хозяйстве

Исследователи одного из ведущих американских университетов совершили важное открытие в области агрохимии. Они обнаружили, что обычный цинк, который уже известен как полезный микроэлемент, при правильной модификации молекулярной структуры способен заменить опасные и дорогие металлы в производстве сельскохозяйственных химикатов, пишет «Царьград» .

До настоящего времени производство удобрений и пестицидов требовало использования таких редких и токсичных элементов, как рутений и палладий. Новая технология предлагает экологичную альтернативу. Ученые утверждают, что цинк не только безопасен для растений и почвы, но и дешевле по цене и проще в добыче, что может ознаменовать начало нового этапа в развитии сельского хозяйства.

После успешных лабораторных исследований инновационный метод с использованием цинка готовится к испытаниям в реальных условиях. Ученые отмечают, что цинк обладает большим рядом достоинств: он недорогой и легкодоступный, не требует экстремальных условий применения, безвреден для окружающей среды, помогает уменьшить вредные выбросы при изготовлении азотсодержащих удобрений и позволяет создавать составы, которые естественным образом разлагаются в природе.

В современном мире, где человечество сталкивается с нехваткой пищи и климатическими проблемами, цинковая технология может стать ключевым элементом в развитии сельскохозяйственной отрасли. Новинкой уже заинтересовались как небольшие инновационные компании, так и крупные аграрные предприятия.