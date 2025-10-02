Недорого и с уважением: педагог по этикету рассказала о подарках учителям

Эксперт Николаева: в подарках учителям главное — это искренность и уважение

В канун Дня учителя педагог по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева заявила, что главное в подарках представителям данной профессии — это искреннее уважение и желание сделать приятное, сообщает Life.ru .

«Важно помнить, что учитель — это не соседка, не родственник и не друг, поэтому подход к выбору подарка должен быть уважительным и соответствующим профессиональному статусу», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, не стоит дарить духи, технику или украшения, так как это презенты личного характера. Гораздо разумнее остановить выбор на чем-то формальном и универсальном либо проявить фантазию и подарить ученическую открытку, рисунок или скромную самоделку.

Особенно трогательны презенты, созданные собственноручно: открытки, поделки, миниатюрные изделия или рисунки от ученика. Эти вещи излучают душевность и демонстрируют неподдельную благодарность. Разумеется, подарок не должен быть обременительным или слишком дорогостоящим.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.