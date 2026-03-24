Недопустимая фотосессия: учитель поставила детей на колени под дулом автомата

Под Челябинском учитель поставила на колени детей под дулом автомата для фото

В Челябинской области региональное министерство образования отреагировало на публикацию фото, где учительница поставила на колени учеников под дулом автомата на фотосессии. Данный кадр назвали неудачным и недопустимым, сообщает «Подъем» .

Чиновники сочли подобные фотографии недопустимыми. Поводом для реакции стала жалоба родителей учащихся девятого класса из Увельского района.

«Как взрослые женщины додумались это реализовать? О чем думала учитель, когда направляла оружие на детей?» — выразила негодование одна из матерей.

В региональном Минобрнауки провели служебное расследование. Выяснилось, что идею для снимка предложили сами ученики. При этом, кроме «спорного кадра», были сделаны и традиционные фотографии — в классе и спортивном зале.

Выяснилось, что замысел фото исходил от детей, но взрослые не нашли причин ему помешать. На кадре видно, что девочки и мальчики в белых рубашках сидели на коленях в два ряда. Большинство из них сложили руки в жесте, который используют при молитвах. Некоторые ребята подняли руки за голову. За спинами детей стояла учительница и направляла в их сторону оружие.

Известно, что классный руководитель — педагог с опытом, работающий в условиях высокой нагрузки в сельской школе, ранее имела положительные характеристики. Родители и ученики выражают обеспокоенность. Все вовлеченные стороны согласились, что кадр получился некорректным. Подобная фотосессия считается провальной и не должна была состояться.

В министерстве также отметили, что проверка в учебном заведении еще не завершена. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о применении «дисциплинарных и административных мер».

