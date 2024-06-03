Недобросовестного собственника земель в Красногорске привлекли к ответственности

Девятый арбитражный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы гражданина, который допустил образование незаконной свалки на своем земельном участке в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Ранее по иску ведомства суд первой инстанции вынес решение о возмещении ущерба в сумме 564 тысячи рублей, нанесенного в результате незаконного размещения отходов.

«Несколько незаконных свалок было выявлено на участках в коттеджном поселке «Седьмая Миля», — напомнил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В их числе оказались и земли местного индивидуального предпринимателя. По каждой свалке были рассчитаны суммы ущерба, которые предъявили к возмещению собственникам, не обеспечившим сохранность земель».

Не согласившись с решением суда первой инстанции, гражданин подал апелляционную жалобу, но и второй суд признал справедливость требований Минэкологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.