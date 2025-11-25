Неделя в поддержку незрячих стартовала в Центре имени Мещерякова в Сергиевом Посаде

В Центре имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде состоялось торжественное открытие Всероссийской недели, приуроченной к Международному дню слепых. Мероприятия открыты для всех желающих.

В рамках открытия стартовала насыщенная программа, включающая форум с участием незрячих участников СВО, мастер-классы и события, направленные на знакомство со средой людей, лишенных зрения. На встречи приглашены незрячие дети-инвалиды и взрослые, участники СВО, проходящие реабилитацию в центре, школьники и все, кто хочет почувствовать среду, в которой живут незрячие люди.

Для гостей с ограничениями по зрению организованы мастер-классы, где они смогут что-то сделать своими руками. Преподаватели центра уже открыли серию занятий, таких как:

создание открытки из фоамирана;

изготовление магнита из пластилина;

плетение браслетов в стиле макраме;

изготовление мыла;

создание изделий из глины, тарелки и подставки под чашку.

Для всех желающих прошел психологический тренинг «Вижу душой, чувствую сердцем». Одним из самых интересных событий стал тренинг для зрячих гостей с использованием масок на глаза и тактильных тростей — «Прогулка в темноте».

С приветственным словом на церемонии открытия выступили директор центра Сергей Захаров, а также вице-президент Всероссийского общества слепых Александр Коняев. Среди участников: ребята из Семейного центра «Дмитровский», ученики православного центра образования им. Преподобного Сергия, учащиеся «Школы-интерната для слепых и слабовидящих детей» г. Королева, члены Сергиево-Посадского Всероссийского общества слепых.

В холле Центра им. А. И. Мещерякова была организована выставка тактильных экспонатов «Осязаемые образы». На ней можно было «увидеть» руками картины, сумки, поделки, созданные для незрячих людей, каждый из которых можно было потрогать, чтобы прочувствовать его образ.

Также в день открытия Московская государственная консерватория им. Чайковского организовала концерт для всех участников силами своего симфонического оркестра.

Мероприятия, посвященные Международному дню слепых, на базе центра продлятся всю неделю. В программе запланированы викторины, концертные программы, психологические марафоны, спортивный слет, музыкально-поэтическая программа, показ фильмов, мастер-классы актерской игры, сенсорные тренировки и даже кулинарное шоу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.