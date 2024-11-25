Неделя психологии прошла для студентов подмосковного колледжа «Энергия»

В рамках празднования Дня психолога в структурных подразделениях Реутова, Балашихи и Богородского округа подмосковного колледжа «Энергия» прошла неделя психологии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Для студентов и преподавателей был запланирован ряд мероприятий, имеющих, в первую очередь, практико-творческий формат.

Цель недели психологии — улучшить психологический климат в образовательном учреждении, поддержать безопасную образовательную среду, усилить чувство психологического благополучия у всех участников.

Первым мероприятием в рамках тематической недели стала лекция-беседа на тему: «Вредные привычки и как они влияют на нашу жизнь и здоровье», в ходе которой студенты узнали о том, что вредные привычки могут негативно сказываться на здоровье и мешать достижению целей.

Обсуждались причины возникновения таких привычек, а также пагубное влияние курения, энергетических напитков, алкоголя и наркотических средств на организм. Итогом стал вывод: чтобы избежать зависимостей, важно вести здоровый образ жизни, учиться справляться со стрессом занимаясь спортом, творчеством и туризмом, а также наполнять свою жизнь интересными и полезными событиями. Мероприятия продолжились беседой на тему: «Какими качествами должен обладать человек, чтобы быть по-настоящему успешным?». Студенты активно обсуждали ключевые вопросы: что такое успешность, как стать эффективным человеком и какие качества для этого необходимы.

Также в рамках недели психологии для студентов первокурсников был проведен психологический КВН. Игра отличалась современным, актуальным и неординарным юмором, творческими миниатюрами и текстовыми шутками на тему психологии. Соперничали три команды «Счастливчики», «Бумеранг» и «Антидепрессанты» в шести конкурсах: приветствие, конкурс капитанов «Представь свою команду лучше», Разминка «Словесная дуэль, творческий конкурс «Рисунок в паре», творческий конкурс «Скульптура на заданную тему», конкурс «Волшебный обруч».

В рамках недели психологии также прошли дискуссии на тему «Мы — против буллинга», собравшие студентов, преподавателей и специалистов социально-психологической службы. Мероприятия было посвящено защите прав детей и молодежи, а также созданию безопасной среды для их развития. Дискуссия показала, что проблема буллинга остается актуальной, но ее решение возможно только при объединении усилий всех сторон. Участники отметили, что открытый диалог и поддержка являются ключевыми инструментами для создания безопасной и комфортной среды в образовательном учреждении. В завершение встреч организаторы напомнили, что каждый из нас может внести свой вклад в борьбу с буллингом, начиная с простого — уважительного отношения к окружающим и готовности поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации.

Студенты также поучаствовали в акциях «Стоп-буллинг» и «Позитивные пожелания», выразив слова поддержки для сверстников.

Все участники отметили, что такие мероприятия способствуют формированию активной жизненной позиции, мотивации к саморазвитию и стремлению стать эффективными и успешными.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.