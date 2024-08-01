Неделя поддержки грудного вскармливания началась в Видновском перинатальном центре

В Видновском перинатальном центре проходит неделя грудного вскармливания, которая началась 29 июля и будет продолжаться до 4 августа по всей России. Ее цель — информировать женщин о пользе грудного вскармливания для здоровья ребенка. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Грудное вскармливание крайне важно для ребенка как минимум в течение первых шести месяцев жизни. Оно должно начинаться в течение первого часа после рождения и происходить „по требованию“ малыша. Даже если ребенок находится в реанимации, ему необходимо получать материнское молоко. Этот незаменимый источник витаминов и микроэлементов помогает быстрее выходить малыша», — отметила руководитель Центра грудного вскармливания Юлия Кузьминова.

Центр грудного вскармливания работает в Видновском перинатальном центре уже два месяца. За это время специалисты провели более 150 консультаций для молодых мам. В неделю поддержки особое внимание уделяется кормлению малышей в реанимации.

«Довольно часто случается так, что малыш рождается раньше срока. Конечно, наши пациентки, да и все родственники, находятся в стрессовой ситуации. Здесь важно эту ситуацию принять и начать жить сегодняшним днем. И грудное вскармливание — реальная возможность поддержки друг друга, для мамы и малыша», — рассказала медицинский психолог Евгения Трифонова.

Будущие и кормящие мамы в течение недели могут просмотреть видеоролики по различным аспектам грудного вскармливания на официальных страницах в социальных сетях. А в пятницу состоится летнее мероприятие для пациенток отделений Видновского перинатального центра.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.