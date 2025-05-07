«Неделя Победы» стартовала в парках Ленинского округа

В Видновских городских парках подготовили программу мероприятий, посвященных Дню Победы. В разные дни текущей недели они состоятся в лесопарках «Высота» и «Березовая роща» (Апаринки), Центральном, Тимоховском и Расторгуевском парках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

«В Центральном парке и лесопарке „Высота“ до 10 мая открыта для посещения галерея с портретами ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Ленинском округе. Здесь можно узнать о подвигах наших земляков и ознакомиться с их воспоминаниями о том тяжелом времени. Кроме того, непосредственно 9 мая в Расторгуевском, Центральном парках и лесопарке „Высота“ волонтеры проведут акцию по раздаче георгиевских ленточек», — сказал директор МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов.

Он также рассказал о том, какие мероприятия, приуроченные к юбилею Победы, пройдут в парках в другие даты на текущей неделе. 7 мая с 11:00 до 12:00 в лесопарке «Высота» и с 12:30 до 13:30 в «Апаринках» запланированы программы для детей и мастерская «Кудесница-весна», где ребята смогут сделать поделки, посвященные юбилею Победы.

8 мая в Тимоховском парке маленьких посетителей будут ждать в течение всего дня — программа подготовлена с 11:30 до 18:30. За это время малыши смогут потанцевать, побегать и поиграть с аниматорами, а также посетить спортивные, творческие занятия и эко-уроки. 10 мая столь же насыщенная программа ждет ребят в Центральном парке, а 11 мая — в Расторгуевском.

Кроме того, в Центральном парке Ленинского округа уже включены фонтаны и работают многие аттракционы.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.