Неделя функциональной грамотности прошла в школах Каширы

С 9 по 13 декабря в общеобразовательных учреждениях городского округа Кашира прошла «Неделя функциональной грамотности». Ежегодный декабрьский марафон мероприятий, посвященных навыкам 21 века, был проведен уже в четвертый раз, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Функциональная грамотность помогает применять полученные знания в школе на практике и решать сложные жизненные задачи. В течение недели в школах округа проходили разнообразные мероприятия: открытые уроки, семинары, тренинги, круглые столы, деловые игры, марафоны, экскурсии в музеи, на предприятия городского округа Кашира и Ступино, посещение колледжей «Московия», «Ожерельевский железнодорожный колледж», встречи с представителями различных профессий.

Неделя функциональной грамотности предоставила возможность учащимся улучшить свои навыки, учителям внедрить инновационные подходы в образовательный процесс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.