Неделя демонстрации профессиональных навыков прошла в техникуме Павловского Посада

С 3 по 7 февраля 2025 года в Павлово-Посадском техникуме прошла необычайно яркая и насыщенная Неделя ЦМК по направлению «Электро- и теплоэнергетика, машиностроение». Это мероприятие стало важной вехой в образовательном процессе техникума, собрав преподавателей и студентов из различных областей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Неделя началась с мастер-класса, который провел преподаватель Орехов А. С. Он задал тон всему мероприятию с темой, связанной с практической подготовкой — «Вырубка и вырезка прокладок». Этот мастер-класс стал не только образовательным, но и демонстрационным, побуждая студентов к более глубокому изучению профессий, связанных с их будущей карьерой.

В рамках недели преподаватель Дворецкая Н.В. провела серию уроков, которые затронули как теорию, так и практику. В группе ПБ-144 она успешно объяснила важность масштабов в дисциплине «Инженерная графика», в то время как в группе МО-133 внимание было уделено обработке металлов. Урок на тему «Получение заготовок обработкой металлов давлением» стал прекрасной возможностью для студентов увидеть, как теоретические знания применяются на практике.

Одним из самых интересных событий недели стала экскурсия, организованная для студентов группы ОС-123. Они посетили площадку, где проходили соревнования по компетенции «Промышленная механика и монтаж». Главный эксперт чемпионата Ромашкин А.И. щедро делился своими знаниями, вводя студентов в курс конкурсного задания и предоставляя возможность ознакомиться с современным оборудованием, используемым в профессиональной деятельности.

Открытые уроки провели также преподаватели Попов В.Н., который ознакомил студентов группы ЭО-141 с темой «Строение металлов. Полиморфизм», давая представление о том, как фундаментальные знания о материалах могут быть применены в инженерной практике, и Савельев М.Н. в группе ТЭ-138 представил урок по «Основам электротехники», посвященный теме «Программирование ПМК», что не только укрепило теоретическую базу студентов, но и открыло им новые горизонты в области программирования и автоматизации.

Неделя ЦМК по направлению «Электро- и теплоэнергетика, машиностроение» стала важным событием, способствующим всестороннему развитию студентов и углублению их знаний. Мероприятия, проведённые в этот период, не только подняли уровень профессиональной подготовки, но и наглядно продемонстрировали, как теоретические навыки могут быть успешно применены на практике в различных областях инженерии.

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