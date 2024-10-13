Небольшой снежный покров ожидается в Москве 14 октября

Недолгий снежный покров толщиной 0,2 — 0,6 см ожидается в столице 14 октября, он будет быстро таять, сообщает РИА Новости .

«В понедельник небо будет хмуриться, в светлое время суток в Москве начнутся дожди, переходящие в мокрый снегопад с кратковременным формирование временного снежного покрова толщиной 0,2-0,6 см», — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что еще прогнозируется порывистый ветер. Температура будет ниже климатической нормы и скорее соответствовать концу месяца.

По словам синоптика, до 16 октября в регионе ожидается по-осеннему ненастная и холодная погода с осадками. Ночами термометры будут показывать плюс 1 — плюс 6 градусов, днем — от плюс 3 до плюс 8. Всего за три дня в столице выпадет от 8 до 13 мм осадков.

Тишковец добавил, что к выходным прогнозируется улучшение погоды. Будет солнечно, осадки маловероятны.