Небольшой дождь и до +15 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и столице во вторник столбики термометров поднимут до плюс 13 — плюс 15 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде вечером местами может пройти небольшой дождь.
Скорость ветра южной четверти не превысит 12 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура будет плюс 5 — плюс 7 градусов, днем 12 марта — от плюс 11 до плюс 13. Пройдет небольшой дождь.