Небольшой дождь и до +15 градусов ожидается в Московском регионе во вторник Общество 11 марта 2025 07:13

В Подмосковье и столице во вторник столбики термометров поднимут до плюс 13 — плюс 15 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.