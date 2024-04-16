Небольшой дождь и до +14 градусов ожидается в Московском регионе во вторник Общество Сегодня 07:11

В Подмосковье и столице во вторник температура поднимется до плюс 12 — плюс 14 градусов, также в области местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Скорость юго-западного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление днем составит 737 мм рт. ст. Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до плюс 5 — плюс 7 градусов, днем 17 апреля будет плюс 13 — плюс 15. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.